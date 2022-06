Oggi nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta

– alle 18,30 intervista agli RFC, band punk ska-core di Caserta, fondata nel 1999 da Maurizio Affuso e con all’attivo cinque album in studio e un disco live. La parte più vera è l’album che segna finalmente il ritorno discografico degli RFC pubblicato venerdì 6 maggio 2022 per l’etichetta Maninalto! con due singoli:

Lunedì 27 giugno 2022 torna l’appuntamento con Punk on the Rocks, sottorubrica di Rocktrotter sul punk con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta.

Ci sarà lo spazio anche per parlarvi in anteprima delle interviste fatte durante “Questa è Roma Fest”, il festival tenutosi a Parco Schuster, Roma, sabato 25 giugno, dedicato a “chi vive il punk in ogni sua forma, dedicato a chi non ha voglia di arrendersi al grigiore della vita quotidiana a chi mette al centro del proprio essere l’antifascismo, la voglia di riscatto in una società malata di protagonismo, a tutti quei ragazzi fuori dal coro e che per una lunga notte possono vivere al meglio le loro storie.

16 band che rappresentano tutti i generi della musica più estrema, stage diving, pogo e divertimento questo è quello che troverai! 20 anni di festival, 20 anni di sottocultura in questa città, dietro le quinte due (ormai) vecchi protagonisti di questa realtà. Sul palco da sempre il meglio che possiamo offrire dall’Italia e dall’estero in una situazione oltre ogni barriera.

La nostra festa, la vostra festa!”