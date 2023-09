Lunedì 25 settembre nuova puntata di Punk on the Rocks su Radio Città Aperta per Eleonora Tagliafico dalle h18 alle 20.

Punk on the Rocks è la rubrica di Rocktrotter sul mondo del punk/hardcore/ska.



Lunedì 25 settembre ci saranno le interviste a:



-alle 18.30 Sal Rinella per Sal Rinella e le Pallottole con il singolo uscito il 13 settembre “Zuccheri e Nicotina” per Ammonia Records

– alle 19 intervista registrata questa estate con Marco Balestrino dei Klasse Kriminale

-alle 19.30 intervista con Charles Dillinger per il nuovi singolo “Wish Upon the Moon” e “Grease, Poems & Dime”



Ascolta su: www.radiocittaperta.it