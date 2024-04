The Twerks: nuovo album

In uscita mercoledì 24 aprile 2024, A private display of trouble è il nuovo LP dei The Twerks, band di Milano, attiva dal 2013 nella scena punk rock. Preceduto dal singolo (Set the) Radio on fire uscito a marzo, l’LP si compone di 10 tracce adrenaliniche, semplici e dirette che rimandano all’energia compositiva degli anni ’70, 80’ e 90’.

L’LP si costruisce su riff aggressivi, armonizzazioni a tre voci e tempi veloci, da sempre marchio di fabbrica della band. A private display of trouble è stato registrato al Real Sound di Milano, mixato da Ettore Franco Gilardoni ed esce, come le altre pubblicazioni della band, per l’etichetta milanese RocketMan Records.

I The Twerks, band nata nel 2013 a Milano sono Ale, voce e chitarra, La Contessa, voce e basso e TAFF voce e batteria. Tre cantanti e musicisti a cui piace mescolare nella loro musica stili diversi dal punkrock al powerpop fino al garage: “We play punkrock but not too loud”, è l’anthem della band caratterizzata da una forte attitudine live. A 10 anni dalla formazione, i The Twerks hanno all’attivo tre album pubblicati dalla label milanese RocketMan Records, di cui l’ultimo del 2019 – (No) Opinion – in cui hanno partecipato diversi amici della scena punk italiana “Massi” (The Leeches), “Ette” (The Crooks), “Robi” (Gambe di Burro, Tough, Mega), “Nad” (Wasei hey Go) e più di 100 live in giro per l’Italia con un paio di fortunate date in UK nel 2016. Nel 2024 tornano con il quarto album – A private display of troubles – preceduto dall’uscita del singolo – (Set the) radio on fire – e il conseguente tour di presentazione lungo la penisola