LOW-L FEST: pronti per la quinta edizione!

Finalmente svelato il poster definitivo della quinta edizione del LOW-L FEST.

Anche quest’anno i ragazzi del collettivo hanno voluto stupirci sperimentando tra generi e sonorità!

Tanti ospiti internazionali come gli australiani SPEED, nuovo fenomeno hardcore che arrivano in Italia per la loro prima data, in esclusiva assoluta per il LOW-L. Lo stesso vale per gli irlandesi New Dad, giovane formazione capitanata da Julie Dawson, che stanno facendo parlare di sé con il loro emozionante shoegaze/post-punk in stile Slowdive, DIIV etc. E poi ancora Get The Shot (CAN), Sport (FR), Death Lens (USA) e tantissimi altri.

Non mancano ovviamente gli ospiti italiani, come i pesi massimi del grind-core Cripple Bastards e i DSA Commando, accompagnati, come sempre, dal meglio della scena underground nostrana dai Fulci ai Riviera, senza dimenticare Jaguero, If I Die Today e ancora tanti, tanti altri.

Insomma, ancora una volta il LOW-L FEST si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione e innovazione in un contesto indipendente e inclusivo.

A far da cornice a questi tre giorni di musica allo Spazio 4.0 di Piacenza, troverete distro e merchandise, area food, laboratori, birre artigianali e molto altro.

Liberate l’agenda e non fatevi scappare l’abbonamento 3 DAY PASS!

Link DICE: https://link.dice.fm/Ga6de1259385?dice_id=Ga6de1259385

Link EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/1053439125843286

Link Instagram: https://www.instagram.com/lowl_fest/