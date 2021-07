DFL: nuovo EP in uscita il 27 Agosto, preorder aperti

Il 27 agosto 2021 i DFL aka Dead Fucking Last pubblicheranno il loro primo disco in 24 anni su SBAM e Say-10 Records. L’EP YRUDFL, che concentra 7 brani in 11 minuti, è prodotto da Greg Hetson dei Circle Jerks. Con questo EP i DFL riprendono da dove avevano lasciato, solo che ora sono ancora più veloci e frenetici.

I DFL nacquero dall’idea di Monty Messex (chitarra) e Crazy Tom (voce) insieme a Ad Rock dei Beastie Boys (basso) nel 1991.

Durante la loro prima vita, hanno pubblicato tre album prima di sciogliersi nel 1997. Messex e Crazy Tom si sono ricongiunti nel 2014, in una formazione che ora include Adam Gardner (batteria) e Edgar Jaramillo (basso).

YRUDFL, il loro primo disco da quando si sono riformati, vede i DFL fare quello che sanno fare meglio: punk rock hardcore super veloce, super frenetico, super folle.

Preorder aperti sullo store SBAM Records e Say 10 Records.

YRUDFL- COPERTINA DELL’ALBUM – FUORI IL 27 AGOSTO 2021