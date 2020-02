NOREASON FEST: ecco la line up completa

Dopo alcune anticipazioni i ragazzi di NoReason Records, etichetta ormai da anni attiva nel mondo del punk rock italiano e non, hanno messo on-line la line up completa della seconda edizione del NoReason Fest:

Astpai (AT, ultimo concerto in Italia), Cocks (IT), Dead Bars (USA), Despite Everything (GRE), Greg Rekus (CAN), Low Dérive (IT), Menagramo (IT), Mobina Galore (CAN), Palm Down (IT), Six Impossible Things (IT), Tim Holehouse (UK).

Il festival si terrà il prossimo 25 Aprile al Bloom di Mezzago (Milano).

Ricordiamo inoltre che il giorno prima al Mare Culturale Urbano di Milano si terrà il pre NoReason Fest con Deecracks, Mobina Galore, The Enthused e I Like Allie (https://www.facebook.com/events/656708784869670)

https://www.facebook.com/noreasonrecords

https://www.facebook.com/events/478292189603484