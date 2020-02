Lavori in corso in casa LEFTOVER CRACK e CHOKING VICTIM

Ci sono lavori in corso in casa dei Leftover Crack, storica punk band di New York.

Dopo aver annunciato un tour USA assieme a Casualties, Grade 2 e The Last Gang, la band guidata da Stza ha reso noto che a breve cominceranno i lavori per il quarto album da studio, presumibilmente intitolato “IV”: l’album dovrebbe contenere alcune tracce che fanno parte delle sessioni di registrazione dell’ultimo lavoro da studio, ovvero “Constructs of The State” (uscito per Fat Wreck Chords nel 2015).

I Leftover Crack inoltre faranno uscire uno split con gli amici di sempre Days’N’Daze nel quale le due band coverizzeranno 3 pezzi una dell’altra e ne rilasceranno uno nuovo per uno.

Ma le notizie non finiscono qui: i Choking Victim, altra band guidata da Stza, stanno lavorando ad un live album intitolato “Dropped in a Squat” che conterrà un live show del 2016.

Restate sintonizzati per ulteriori news!