PATH: fuori il video “cinque minuti di rivoluzione”

Riceviamo in anteprima dal mio cantautore preferito “cinque minuti di rivoluzione”, il primo singolo estratto da “Small Town Boy”, disco che Path e T.A.C. Records faranno uscire il 1 di marzo. E anche se non manca molto sentendo questo splendido pezzo qui sotto non sto nella pelle. Buon Ascolto e buona visione, godetevi anche sto video full diy!

Fuori ora il videoclip di “Cinque minuti di rivoluzione”.

“Small town boy” (T. A C. Records) uscirà ufficialmente il 1 MARZO.

Siamo ancora convinti che portare avanti il DIY che abbiamo imparato sotto i palchi del punk-hc, dove necessario, sia cosa buona e giusta.

Di conseguenza serve che spargiate la voce, che condividiate, che lo diciate ai vostri amici.

Continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto.

Ve vojo bene. Ordini ed informazioni: tacrecordslecco@gmail.com