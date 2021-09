PATH: fuori il primo singolo “HOLLAND & DOZIER”

Il mio cantautore preferito esce oggi a sorpresa con il primo singolo in video che andrà a comporre il nuovo disco “MONO/STEREO”, in uscita su Ostia Records. Come sempre nuova linfa e nuove sperimentazioni, non vi dico niente di quello che penso per ora, ma sappiate che sono rimasto letteralmente a bocca aperta…ENJOY!

“Mono/stereo” rappresenta la sesta uscita studio di Path, sesto capitolo di una ricerca

costante che lo ha spinto dall’americana di “Lima Sorda” alle radici della musica

popolare in “Hombre Lobo Sessions”, dal rhythm and blues metropolitano di

“Cinema” alla collusione con la pagina scritta in “Small Town Boy”.

In questa nuova vibrata di coltello sulla mappa, qualcosa è stato gettato avanti,

qualcosa se lo è trascinato dietro, qualcos’altro è rimasto la dove è sempre stato.

Giudicate voi.

Il singolo “Holland & Dozier” sarà fuori dal 28 settembre 2021.

Folk beat vendetta



Crediti

Nome: Path

Album: Mono/stereo

Anno: 2021

Label: Ostia Records

Batterie suonate e registrate da Alex Gavazzi all’Hell Smell Studio (Roma)

Chitarre registrate all’Hell Smell Studio (Roma)

Bassi, voci, sovraincisioni e missaggio generale effettuati ai Folk Beat Vendetta HQ (Anguillara)

Mastering operato all’Hombrelobo Studio (Roma) da Valerio Fisik

Album prodotto da Path e Fabrizio Cristallo

Produzione esecutiva di Andrea Biagioni (Ostia Records)

Scatto di copertina di Simona Strozzi

Progetto grafico di Alessandro Palmieri



A Claudia Acciarino.