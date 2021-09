“Tutto Panx”: i Discomostro si raccontano con quattro cover.

“Tutto Panx” è la nuova fatica dei DiscoMostro. Un EP di cover disponibile in streaming su Spotify e in download gratuito su Bandcamp, in attesa dell’uscita del nuovo album prevista per l’inverno.

Il tutto completamente DIY registrato dal loro bassista Andy in casa degli amici LineOut.

I Discomostro ci stupiscono ancora una volta con questa badilata a ciel sereno: cavano dal loro cilindro maledetto quattro tracce supersoniche, volteggiando senza grazia tra anthem punk (col Carlame che per la prima volta raglia in inglese) e… Patty Pravo!

Le ribaltano, ci sguazzano, alzano il volume e finalmente ci percuotono alla loro maniera, col solito sound graffiante, oscuro e sguaiato.

Beccatevi qua il video di “La bambola” :