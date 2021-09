LEFTOVER CRACK: firma per Tankcrimes Records

I Leftover Crack hanno annunciato di aver firmato per la Tankcrimes Records, etichetta dedita al punk più estremo.

Stando a quanto letto sul post Instagram dei Leftover Crack, la Tankcrimes Records gestirà tutto il catalogo della punk band di NYC.

Nuovo album in arrivo? Restate sintonizzati.

L’ultimo lavoro dei Leftover Crack, “The E-Sides and The F-Sides” è uscitoper Fat Wreck Chords nel 2018.