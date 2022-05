THE CROOKS: Apofenia

In occasione dei loro 25 anni di carriera, i The Crooks pubblicheranno in autunno il loro nuovo album Mediacracy per le etichette Maninalto! Records in Italia e ProRawk Records negli Stati Uniti. Il disco è anticipato dal singolo di lancio, Apophenia, in uscita venerdì 29 aprile 2022 con la partecipazione speciale di Nando dei Senzabenza ai cori. Apophenia è un pezzo che incarna appieno sia l’evoluzione del sound della band, in cui si sentono maggiormente le influenze del power pop e glam americani, sia le tematiche sviluppate nei testi di tutto l’album.



Mediacracy è infatti un concept album, dove le 14 canzoni parlano dell’influenza che in questi anni i media e i social hanno avuto sullo stile di vita delle persone e sulla cultura; nel disco questi temi sono parte di un racconto e sono visti attraverso lo sguardo e le riflessioni del protagonista, Tony, nell’arco di una giornata molto speciale in cui ha deciso di mollare tutto e tutti (la sua vita pigra, il lavoro, gli amici, la ragazza, la città in cui vive) per andare a vivere sulla strada come musicista girovago in stile Woody Guthrie.



In Apophenia, Tony si rende conto che sta facendo elucubrazioni infinite per autoconvincersi che la colpa della sua apatica infelicità sia sempre degli altri. Pensando al modello della nostra società in cui si è sempre portati al protagonismo dell’apparire, Tony riflette sul fatto che questa tendenza potrebbe derivare dall’umana insicurezza e dalla paura di mettersi in discussione; si rende conto quindi che trovarsi alibi e perder tempo a “incolpare qualcun altro” di ciò che non ci piace non ci fa migliorare né imparare nulla.



“L’apofenìa è l’attitudine di un individuo nel riconoscere schemi o connessioni tra informazioni che non hanno una significativa correlazione logica.”