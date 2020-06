“Punk Italia” tutti i sabati su Radio Sbaam TV

Tutti i sabati, dalle 16 alle 17, su RADIO SBAAM TV va in onda “Punk Italia”, un programma curato da Salvatore “SID” Parrotta che supporta tutto ciò che viene prodotto in ambito punk nel nostro paese, con virate anche sulla scena indipendente internazionale. Chi vuol essere trasmesso mandi canzoni e bio della propria band alla mail s.parro000@gmail.com

DIY IS NOT DEAD!