I Sick Of It All, seminale NYHC band, hanno rilasciato il video di Bull’s Anthem, pezzo contenuto nell’ultimo lavoro da studio “Wake The Sleeping Dragon!” uscito due anni fa per Fat Wreck Chords. Il video vede la partecipazione, tra gli altri, di Chuck Ragan degli Hot Water Music e Tim McIlrath dei Rise Against.

Qui sotto il video.

