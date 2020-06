Nuovo album per gli Shellycoat

La band punk di Amburgo pubblicherà il suo terzo album in studio il 17 luglio tramite Fond Of Life Records. Il suono della band di genere misto ricorda fortemente il punk rock in stile americano degli anni 90 e 2000, ma lascia sempre spazio a esperimenti con elementi alternative e indie.

Le registrazioni e post produzioni sono state eseguite da Billy Talent (Good Riddance, Ignite, Tsunami Bomb e Rise Against).

La prevendita tramite Fond Of Life Records è iniziata questa settimana.

http://www.fondoflife.net/

https://www.facebook.com/Shellycoat

https://www.shellycoat.de