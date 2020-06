Giovedì punkrock live al BERGAMO STRANGE MUSIC FEST

Concerto PUNK ANNI NOVANTA in streaming GIOVEDI 18 GIUGNO DALLE H.21!

Si esibiranno i bresciani TOTALE APATIA e i bergamaschi CRANCY CROCK.

Entrambi attivi dal 1997 e con diversi concerti assieme fatti le 2 bands si troveranno a “respirare” di nuovo “aria di live” in questa occasione, un modo per non fermare la musica e per tentare di farla ripartire dopo questo periodo..un bel messaggio di unità anche per le 2 province, colpite in primis dal COVID 19.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina ufficiale del Bergamo Strange Music Fest :

https://www.facebook.com/bergamostrangemusicfest/

Bergamo Strange Music Fest 2020: una festa virtuale, ma con musica suonata veramente dal vivo e trasmessa via streaming web. Un’idea innovativa nata per far ripartire tutti gli operatori del comparto dello spettacolo messo completamente in ginocchio e con prospettive sempre più critiche. Bergamo e la sua provincia da anni offrono un’infinità di proposte musicali di tutti i generi e per tutti i gusti ma in questo matto 2020 tutto ciò non sarà possibile.

Noi abbiamo deciso di non fermarci organizzando la Bergamo Strange Music Fest 2020.