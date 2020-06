Nuovo EP per The Radster

Qui di seguito potete ascoltare il nuovo lavoro delalla band partenopea The Radster

La band è attiva da circa 10 anni nel circuito diy punk / hardcore / r’n’r napoletano che ha pubblicato un EP omonimo nel 2012 e “The Wild Bunch”, CD full lenght del 2015.

Negli anni successivi la band si è dedicata maggiormente all’attività live con numerose date in Italia e due tour in Germania ed è stata impegnata in diversi cambi di formazione.

Attualmente la band è composta dai fondatori Daniele (chitarra) e Andrea (batteria) e da Dario (voce) e Peppe (basso).

Con la formazione attuale a novembre 2019 esce “Faster Than Police”, un 12” inciso su un solo lato contenente materiale elaborato e raffinato nelle prove tra i vari concerti.

Al momento la band è impegnata nella scrittura di musica nuova in vista della ripresa dei live per promuovere “Faster Than Police”.

Faster Than Police by The Radsters Faster Than Police by The Radsters

https://theradsters.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/theradsters/