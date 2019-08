INCONSAPEVOLE DAYS 2019: da domani al Surfer Joe di Livorno

Comincia domani l’11esima edizione degli Inconsapevole Days, festa dell’etichetta livornese Inconsapevole Records.

La due giorni (venerdì e sabato) ospiterà concerti acustici ed elettrici, area distro e area ristoro, il tutto a ingresso rigorosamente gratuito.

Dove? Chiaramente al Surfer Joe di Livorno, a due passi dal mare.

Ecco il programma completo:

Venerdì 9 Agosto

Biffers (punk rock, Livorno)

New Real Disaster (punk rock, Lucca/Livorno)

Dalle ore 20.00 Cacciucco to Go e set acustici di:

Dario Vinilico (Biffers)

Matteo Caldari (7Years/Seed’n’Feed)

Camilla Furetta

No Use For An Acustic Set (tributo a Tony Sly e No Use For a Name)

Alto

Pekka Multaharju (One Hidden Frame, Finlandia)

HookaH & The Trenchtown Train

Sabato 9 Agosto

Seed’n’Feed (punk rock/alternative rock, Viareggio/Livorno/Milano)

Actionmen (punk, Ravenna)

One Night Stand (punk rock, Livorno)

Dalle ore 20.00 Cacciucco to Go e tributo acustico a 4 grandi bands degli anni’90: Green Day, Lagwagon, Bad Religion e Offspring, dei quali verranno eseguiti pezzi tratti dai loro storici album del 1994 “Dookie”, “Trashed”, “Stranger Than Fiction” e “Smash”.

Inoltre le due sere ospiteranno anche un’esposizione fotografica di Chiara Borredon:

