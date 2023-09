ELETRIC RUER: The sonic revenge of the Electric Ruer

Nel 2016 nelle campagne brianzole ci fu un’invasione di strani rovi viventi assetati di sangue e rock’n’roll, la raccontava Amos Villa nella sua serie di dischi e fumetti “Electric Ruer”.

Nel 2018 ci fu un’indagine della polizia che non portò da nessuna parte, e ora, come tutte le migliori trilogie di quando eravamo ragazzini, anche questa giunge al termine. 2023, il mistero dei rovi elettrici viventi viene rivelato in tutto il suo mix di horror, fantascienza e amore incondizionato per la polizia.

Il tutto ovviamente accompagnato dalla colonna sonora country, blues e rock’n’roll a cui ormai Amos ci ha abituati coi suoi one man band show che imperversano per i peggiori tuguri brianzoli.

I pezzi di questo “The sonic revenge of the Electric Ruer” seguono la scia dei due precedenti dischi, e alternano rock’n’roll belli saltellanti e allegroni, come “Ruer Bop” e “Outlaw vibes” a strumentali basati su riff fantastici (“Revenant”) e materiale più oscuro e “paludoso” (“Contrabandier”, in italiano).

Fedele alla filosofia DIY Amos si disegna e stampa tutto da solo, suona e registra in presa diretta (al Real Sound di Milano, registrazione e mix -ottimo- fatto da Ette dei Crooks) e distribuisce ai suoi concerti tutte e tre le sue autoproduzioni.

Quindi, io fossi in voi andrei qui a sentirmi un po’ di roba sua:

https://electricruer.bandcamp.com/

e seguirei la pagina fb:

https://www.facebook.com/electricruer/