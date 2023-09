Lillians, guarda il nuovo video di “So, So Long”, il nuovo singolo della band punk rock

“So, So Long” è stato appena pubblicato come singolo digitale e si accosta a “Move On”, in un tandem di singoli che anticipano l’album di debutto della band.

Il singolo è stato ben recepito e ha confermato le aspettative create dal predecessore e così i Lillians hanno deciso di omaggiare questo importante tassello del loro primo album con un videoclip a firma di Filippo Cinotti, chitarrista e cantante della band romagnola.



Il brano è orecchiabile e gioca con le melodie, cosa alla quale i Lillians ci stanno abituando; l’immaginario presentato dal video è in perfetto accordo con il brano che lo accompagna, sia musicalmente che dal punto di vista del contenuto lirico.



Filippo Cinotti, regista e membro della band commenta la pubblicazione del video dicendo:



Il video di “So, so long” rappresenta una necessità repressa da molti ma necessaria a tutti. Il dover scappare e correre incontro alla libertà a qualsiasi costo. Ho voluto rappresentare questo sentimento con una corsa fuori dai contesti urbani, dove il vero io corre libero e va a posarsi su una collina guardando le nuvole. Il suonato è stato fatto dentro un bagno pubblico, tanto atipico quanto contro tendenza a rappresentazione di come l’estetica non conti nulla senza il suono e la forma. La mia speranza è che questo pezzo e questo video possano dare la forza a chi ancora non c’è l’ha di reagire e agire se in una situazione di stallo. È necessario muoversi per cambiare le cose, a qualsiasi costo.



I Lillians saranno impegnati dal vivo questo fine settimana:

23/09 BORGO PUNK EXPLOSION Fest Montebello Vicentino (VI)



L’album, che conterrà i due singoli già anticipati, si intitolerà “I wish I lived this life” ed è previsto per l’autunno.



