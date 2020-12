THE NETWORK: Ep a sorpresa in attesa del nuovo album

I Network hanno pubblicato un ep a sorpresa che anticipa l’uscita di “Money Money 2020 Part II: We Told Ya So!“, prevista per il 4 Dicembre prossimo (Warner Records), a 17 anni dall’album d’esordio “Money Money 2020″ (2003, Adeline Records).

L’ep di 4 pezzi intitolato “Trans Am” è acquistabile digitalmente su tutte le piattaforme, mentre, al momento, non abbiamo notizia di una eventuale stampa in 7″.

Questa la tracklist:

Trans Am

Flat Earth

Fentanyl

Ivankkka is a Nazi

Qui sotto potete vedere il video della title track, quello di Flat Earth e ascoltare per intero l’Ep del side project dei Green Day.