LA FOLLIA: esce il nuovo album “3”, nel nome delle Tre Madri di Dario Argento

La Follia pubblica il nuovo album “3”, che è stato anticipato qualche settimana fa dal singolo e video “Radice Feroce” https://youtu.be/nXVEXCBH6yM

La formazione post-hardcore aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia, spingendosi oltre i territori esplorati con il precedente album “Elogio”.



Le chitarre potenti e la voce grintosa si stendono con grande naturalezza sulla ritmica dinamica e travolgente, in uno sforzo compositivo ed esecutivo mirato ma spontaneo. C’è tanta sincerità in questo album e lo si percepisce dalla prima all’ultima nota. Niente pose, niente orpelli, solo estrema necessità comunicativa ed emotiva.



Ma nulla è lasciato al caso, anzi, c’è un disegno preciso dietro a questo album. La band spiega il significato di “3”:



“”TRE” come le tre madri, la trinità nera , la personificazione dello sconforto totale e di chi non si ribella al proprio destino, dell’omicidio, della pazzia e della morte.

“TRE” come la ferocia di un sentimento che ti abissa e ti divora, come lo sfogo per per tutto ciò che si sopporta quotidianamente. Nell’attesa di poter sentire l’urlo del risveglio.”



Forse non un concept, inteso nel senso ormai classico del termine, ma decisamente una chiara dichiarazione di intenti e una chiave di lettura per affrontare queste sette tracce.



3 è stato prodotto in studio da Fabio Intraina; gli aspetti grafici sono stati curati da Flux di Alessandro Santamaria.

A pubblicare l’album ci pensano le etichette Tutto il Nostro Sangue, Fresh Outbreak Records e Shove Records, in uno sforzo congiunto nel nome del post-hardcore e dello spirito DIY, per un disco liberamente ispirato alla trilogia horror delle Tre Madri di Dario Argento, una triade di antiche streghe che hanno il potere di manipolare gli eventi del mondo. Il tutto, condensato in sette brani che vi attraverseranno e che vi segneranno nel profondo.



Il release party, previsto per il 5 Dicembre al Bloom di Mezzago, è al momento in sospeso, per via degli sviluppi della pandemia.



