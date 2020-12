Smalltown Tigers : tra tour rinviato, nuovo video e qualche anticipazione

Ad Aprile in pieno lockdown, era uscito “Five Things”: il primo ep delle Smalltown Tigers. Ma purtroppo a parte una manciata di concerti estivi (due se non erro, ma rigorosamente in versione elettrica) tra restrizioni e i nuovi lockdown che sono sopraggiunti tutte le date programmate per questo autunno/inverno e che prevedevano anche un nuovo tour nel Regno Unito sono state rinviate al 2021.

Alle tre girls però non manca di certo la grinta o l’entusiasmo di fare, e decise a impiegare al meglio il tempo libero a loro disposizione, si sono cimentate a fine estate nella realizzazione del video di “Darling Please” uscito poi il 30 Ottobre. Il pezzo estratto dall’EP Five Things presenta un animo garage punk con uno spiccato tocco di glam rock. “Un regalo”, così hanno dichiarato, “per tutti i fans che le hanno sostenute anche in assenza di concerti”.

Ma dalle tana delle tigri arrivano altre news! Già, perché in attesa di rivederle presto sul palco, pochi giorni fa sulla loro pagina facebook, il trio ha annunciato la collaborazione per un fantastico progetto di cover dei “New Bomb Truks” che uscirà a Febbraio per Heavy Medication Records e vedrà coinvolte band da tutto il mondo. La cover? Da indiscrezioni rilasciate dovrebbe trattarsi di “The girl can’t help it”.

https://www.facebook.com/HeavyMedication/photos/a.2065007467049145/2763254943891057/?type=3&theater

Prima però ci sarà tempo anche per una cover natalizia. Non ci sono stati rivelati altri particolari, se non che uscirà il 13 Dicembre e si tratterà di una compilation online!

Stay Tuned! Stay Punk!