Kokadame: Uomo stile

Tornano i fantastici Kokadame, ve li ricordate? Ne avevamo parlato qui. Tornano con il loro carico di disagio, di schiettezza e di provincia, che nel loro mix di punk 77 e rock esce fuori prepotente e ne determina testi, musica e attitudine.

Vengono dalla Val Tidone, non esattamente la mecca del rock’n’roll, ma sicuramente un posto dove si stanno scavando una nicchia importante e un seguito di culto, tanto è vero che su Spotify la loro “Adesso cazzo faccio?” è quasi a 5.000 ascolti, e per una band di provincia autoprodotta e DIY è un risultato decisamente inaspettato.

Musicalmente rispetto all’esordio resta la base punk con cori oi, ma c’è un tocco decisamente più rock’n’roll, il che li porta dalle parti dei compianti Turbonegro.

C’è anche spazio per una sorprendente ballata, la prima nella storia dei Kokadame: “Preghiera Valtidonese” in collaborazione col Fattore Rurale, che è una specie di versione di Piacenza di Tyla dei Dogs d’Amour più sguaiato.

Qui sotto i vari link alle cose della band:

BANDCAMP

YOUTUBE