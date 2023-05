Bull Brigade e Egreen annunciano due concerti insieme

Dopo aver pubblicato a sorpresa il singolo collaborativo “Il fuoco reloaded LIVE”, i Bull Brigade e Egreen annunciano una doppietta live che li vedrà sullo stesso palco.



La band torinese e il rapper milanese suoneranno insieme:



9 Giugno, Zero Branco (Treviso) – Altroquando Festival

15 Giugno, Piacenza – Low-L Festival



In un post congiunto sui social hanno sottolineato come “Il fuoco reloaded LIVE”, ossia una versione live in studio del brano “Il Fuoco non si è Spento” (title track dell’ultimo album della band punk Torinese), arricchito dalle rime del rapper Egreen, fosse solo l’inizio, la dichiarazione di intenti condivisa da parte di chi poi riporta la musica al momento che meglio si addice: il live.



Nel post si legge: ““Il fuoco RELOADED” è stato un mero pretesto per condividere la dimensione che più ci rispecchia e che da anni ormai per noi è casa, IL PALCO. Bull Brigade x Egreen, live insieme.”



I biglietti sono disponibili a questi link:

9 Giugno, Zero Branco (TV): https://www.godownrecords.com/events-1/bull-brigade-egreen

15 Giugno, Piacenza: https://dice.fm/event/9xlad-low-l-fest-2023-3-day-pass-15th-jun-spazio-40-piacenza-tickets



Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.



Spotify