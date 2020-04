Ecco a voi i BAG OF SNACKS! LP in uscita

Amici quarantenati per alleviare le vostre sofferenze da clausura forzata oggi vi presento il nuovo gruppo di Paolo Merenda, personaggio molto conosciuto nella scena, sui palchi e nelle librerie, andate a leggervi le sue opere, se avete figli cercate “Il Magico Videogame”, scritto con lo pseudonimo Paul Snack.

Fatta questa breve premessa il suo nuovo gruppo, che si chiama “Bag Of Snacks”, rilascerà il primo lavoro a pandemia finita, si tratta di un LP di 12 pezzi tutti su un lato, perché il lato B verrà serigrafato dal fumettista Delicatessen, non è un caso perché le 12 tracce riguardano esclusivamente il mondo femminile degli eroi dei fumetti, si intitolerà “Paper Girls” e sarà prodotto grazie alla collaborazione tra T.A.C. Records, R.O.F. Distro, Flamingo Records, Little Mafia Records e SFA Records. Per ora vi ho detto tutto, voi nel frattempo godetevi sta traccia e stay a casa, se potete.

qui invece la loro pagina bandcamp:

bagofsnacks.bandcamp.com/releases