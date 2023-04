URETHANE: nuovo video online

Gli Urethane, pop punk band californiana del circuito Cyber Tracks, hanno pubblicato il video di Remember Me, pezzo contenuto nell’ultimo ep “Dog Years” uscito a febbraio per l’etichetta di El Hefe dei Nofx.

Il pezzo vede la collaborazione di Brenna Red dei Last Gang e di Matt Hensley dei Flogging Molly.

Qui sotto il video.