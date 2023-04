Nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta, Roma

Lunedì 17/04 dalle 18 alle 20 nuova puntata di Punk on the Rocks con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta, la rubrica di Rocktrotter sul mondo del punk/hardcore/ska.

– alle 18,30 ci sarà l’intervista con Andrea Rock & The Rebel Poets in occasione dell’uscita dell’ ultimo album della band “True Stories” (fuori per Ammonia Records il 27-3-23); sette tracce per sette storie l egate a personalità che negli anni hanno caratterizzato la storia e la cultura irlandese

– alle 19 intervista ai Frammenti per la ristampa in LP del disco “L’appeso” del 1997 grazie a Motorcity Produzioni, e per l’uscita di “Per poi rinascere ancora”, un brano inedito registrato con la collaborazione di Eugenio Borra, frontman dei Bull Brigade

– alle 19,30 intervista ai Painkillers , band pop punk nata nel 2013 che pubblica il nuovo singolo “Rotto Dentro” estratto dall’ultimo album, l’EP “ New End ” uscito a fine marzo.