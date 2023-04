ROLLERCOASTER FESTIVAL 2023 questo sabato al CS ARCADIA di Schio (Vicenza)

Torna per la terza edizione il festival totalmente autoprodotto curato da Miss Chain & The Broken Heels. 8 band, DJ set, etichette fanzine e food trucks, all’insegna del rock’n’roll!

2 dischi, una decina di 7″ e soprattutto centinaia di migliaia di chilometri percorsi in Italia, Europa e Stati Uniti. Sono stati la prima band europea a pubblicare per Burger Records, la leggendaria etichetta losangelina che ha riportato in vita le cassette, hanno suonato in una barca a Venezia, Amburgo e Los Angeles, condiviso il palco con Black Lips, Smith Western, Reigning Sound, Ash e chissà chi altro.

I Miss Chain & The Broken Heels sono sempre stati così: dei giramondo curiosi, innamorati della musica in tutte le sue sfumature.

Ed il viaggio non è finito: in autunno uscirà il tanto posticipato terzo album, che verrà anticipato da una serie di singoli e dal loro appuntamento del cuore: il Rollercoaster festival

Nato originariamente per festeggiare il loro 10 compleanno, Rollercoaster Festival è diventato un appuntamento annuale per radunare e celebrare tutti gli artisti (o etichette) legati alla band o al territorio.

Come da loro prassi, tutto è realizzato in totale autonomia DIY, con il supporto di HOODOOH e del CSA Arcadia di Schio, da anni casa del circuito indipendente regionale e non.

Ben 8 band si alterneranno su due palchi, seguiti da DJ set fino a tarda notte. Per non farsi mancare nulla, ci sarà un’area dedicata a fanzine, distro di vinili, cd e cassette, designer indipendenti, serigrafie e food truck!

Protagonisti della serata saranno i leggendari Manges. Da La Spezia, piccola città di mare del Nord Italia, hanno iniziato nel 1993 a suonare pop punk in stile Ramones, e sono così testardi che non hanno più smesso.

Oggi i Manges sono il gruppo punk Italiano, tra quelli conosciuti e rispettati a livello internazionale, che ha avuto la carriera più lunga.

La loro discografia è composta da 5 album, che spiccano su decine di singoli, ep, antologie, live, e split.

Gentiluomini del punk rock vecchia scuola, vestono tutti una divisa composta da magliette a righe, giubbotti di pelle, jeans e sneakers. Amano i dischi in vinile, iniziano le canzoni urlando 1-2-3-4, hanno suonato davanti a migliaia di Ultras dell’Atalanta a Bergamo e sì, hanno poi conosciuto davvero tutti i membri dei

Ramones.

La loro musica mescola velocità, melodia, ironia, rabbia, citazioni da cinema e romanzi crime.

Grande attesa anche per il ritorno nel vicentino per i Forty Winks. Con 4 album all’attivo e centinaia di

show tra Europa e Stati Uniti, la band bolognese è stata riconosciuta negli anni dalla stampa più qualificata

come Alternative Press ed ha condiviso il palco con band come Queens of The Stone Age e Blink 182.

Presentano il nuovo EP, “KIDS”, uscito qualche settimana fa.

Freschi di release anche I locals FREEZ, che presentano il nuovo singolo “Nothing” e, soprattutto, gli

HEARTS APART, la band guidata da Silva Cantele (Phill Reynolds, qui in versione punk-rocker) che

presenta in anteprima l’atteso nuovo disco “Bang! Wrong Again” in uscita il 28 Aprile.

Spazio anche sonorità più alternative, come quelle de LAMANTE, in attesa di uscire con il nuovo disco

prodotto da Taketo Gohara e La Libertà in Offerta, freschi di uscita. Chiude il cartellone il ritorno dei The

Slurmies.

Apertura porte: 18.30 con aperitivo rock’n’roll

Ingresso: 10€ fino alle ore 21.00, 15€ dalle 21 in poi

