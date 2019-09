A Cesenatico chiude il The Brews! Il piccolo pub dall’anima punk rock

Se negli ultimi tre anni siete passati per la romagna, se siete stati al vicino Bay Fest non può non esservi capitato di fare una capatina al The Brews.

Il piccolo pub nato da un idea di Jessi Messi Frantini e Ilaria Baldi sulla sponda di ponente del porto canale di Cesenatico ha ospitato nel giro di questi anni tantissimi concerti punk rock in versione esclusivamente acustica: dai giovani ospiti della scena locale come Iesse, Honey, Specters ai protagonisti della scena punk rock nazionale come Andrea Rock, Menagramo ecc e infine ma non per ultimi artisti della scena internazionale come Yotam degli Useless Id e Tim Vantol, senza poi dimenticare i vari eventi che riempivano le serate cesenaticensi.

Nel suo breve ma intenso periodo di vita il The Brews è andato oltre l’essere un semplice locale, e come dice la stessa Messi “Tra punk rock, cocktails, volti che si vedono sempre, altri di passaggio, sacrifici, soddisfazioni, amicizie, ricordi e storie da raccontare, non ho mai capito (e neanche noi, aggiungiamo) se il The Brews fosse un bar, un pub o un club, o semplicemente “casa” . Già perché per tutti noi della zona, ma anche per chi arrivava da più lontano (Bologna, e addirittura Milano), qui avevamo trovato una casa dove c’era sempre un sorriso ad accoglierti, e non mancavano mai birra fresca, drinks colorati e panini dai nomi affascinanti come Hellfest o Groezrock. Potevi perderti nel pettegolezzo del paese, oppure ritrovarti a parlare e scambiare idee e pareri sull’ultimo album uscito o sul nuovo tour di questa o quella band, senza dimenticare la cosa più bella, la musica, quella che piace a noi, quella che veramente non mancava mai, quella che traspariva anche dalla parete completamente ricoperta da mille poster.

Purtroppo i sogni belli come quello che abbiamo passato qui a Cesenatico sono destinati a finire, e come dice l’amico Marco C. “Questa è l’Italia, un paese dove uno che ha sogni se li vede pian piano portar via cosi, perché ti obbligano a mollare prima o poi…”.

Infatti come apprendiamo dal post facebook della titolare e cuore del The Brews : “l’estate è una una bomba, ma gli inverni sono lunghi e rigidi un po’ come gli affitti ed entrambi ti gelano il sangue…”.

Avremmo voluto parlarvi dei prossimi concerti al The Brews, avremmo voluto darvi appuntamento qui per altre mille e mille volte, e invece siamo a segnalarvi che il 6 Ottobre tutto ciò avrà fine. Non senza però un’ultima grande festa: Domenica 6 Ottobre con un Dj Set Punk Rock vs Ska con Loreto Pellegrini and The Rudies e Francesco Ventimiglia aka Il Doc.

Ci sarà occasione anche di portarsi a casa un pezzo di The Brews con una fantastica lotteria, e per ultimo ma non meno importante ci saranno i fusti da finire.

In cuor nostro speriamo che come un’araba fenice il The Brews possa rinascere dalle sue ceneri, e tornare più grande e più forte di prima!

Punk Rock Never Die!