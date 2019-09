Lennon Kelly (23 agosto 2019 – Cismon del Grappa)

Venerdì, 23 agosto 2019 parto da casa verso sera e in circa un’ora e mezza raggiungo Cismon del Grappa in provincia di Vicenza. In questi giorni lì ha luogo il Brintaal Celtic Folk, giornate/serate intere dedicate alla cultura e musica celtica. In questa edizione per esempio oltre i Lennon Kelly suonano anche i Sir Reg ed altri gruppi tutt’altro che sconosciuti in questo genere.

Io però ho scelto la serata dei Lennon Kelly. La combo romagnola col frontman Vasco fa il solito grande concerto. La setlist include loro pezzi più vecchi come “Lunga vita al re”, pezzi più recenti come “Nobel per gli stronzi”e anche qualche cover come “Whiskey In The Jar”. Il tutto come sempre suonato alla grande. Il Folk Punk per me rimane un genere che sul disco rende fino ad un certo punto. È proprio un genere che per me va ascoltato dal vivo. Bisogna essere bravi a suonarlo e i Lennon Kelly lo sono decisamente. Anche loro ormai vanno spesso a suonare all’estero e suonando tanto in certi contesti, è naturale che una band cresca. Infatti il numeroso pubblico presente si diverte dall’inizio fino alla fine.

Poi mettiamoci che il Brintaal Celtic Folk è davvero un bellissimo evento e un gran bell’ambiente: atmosfera di festa in un posto che mette una tranquillità incredibile tra un giro per le tante bancarelle e buona musica.

Ringrazio i Lennon Kelly per la loro grande Amicizia, il solito super concerto e lo staff del Brintaal Celtic Folk per l’accoglienza. Alla prossima!