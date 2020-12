DROPKICK MURPHYS: due nuovi pezzi on-line

I Wish You Were Here e Christmas (Baby Please Come Home) sono i titoli di due nuovi pezzi dei bostoniani Dropkick Murphys: il primo è un inedito, mentre il secondo è una cover di Darlane Love. Entrambi i pezzi sono incisi su un nuovo 45 giri flexi disc che potete acquistare sul sito ufficiale della band di Ken Casey (http://store.dropkickmurphys.com/)

Qui sotto i pezzi in questione.