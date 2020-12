Qui sotto potete vedere il nuovo lyric video dei Left Alone: si tratta del pezzo The Darkness, traccia contenuta nel nuovo album che uscirà presumibilmente ad inizio 2021 per Smelvis Records.

