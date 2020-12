OGGI! Due interviste in diretta per raccontare il magazine “2020 Postponed”

Due appuntamenti per fare quattro chiacchiere sul magazine, Punkadeka e molto altro.





ORE 18:00 – Ospiti al programma “T.V.O.R.” su Radio Ciroma 105.7

Primo appuntamento con Valentina sul programma radiofonico “T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI”, uno sguardo da Sud alla scena Punk Hardcore italiana e non solo, in diretta su Radio Ciroma 105.7 FM o in streaming su ciroma.org. Questa prima puntata inaugura il ciclo di Dicembre, dedicato alle donne della scena punk hc e ai temi di genere. Clicca qui per l’evento ufficiale: inizio programma ore 17:30, nostro intervento verso le 18.

ORE 20:00 – In diretta su Twitch con Canthc!

Questa sera Amanda, Valentina e Sofi saranno ospiti del podcast ormai appuntamenti fisso di Andrea Cantelli – in diretta su Twitch! Un’occasione per raccontare il progetto dai diversi punti di vista e chiacchierare di punk rock e molto altro! Clicca qui per seguire la diretta, replica disponibile YT nei giorni successivi.

Non mancate!