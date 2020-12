BAD RELIGION: live stream per il 40esimo anniversario

In un momento storico come quello che stiamo vivendo la cosa che a tutti noi manca di più è il concerto. In questi mesi il deterrente più usato per sopperire a questa tremenda manchevolezza è stato il live stream di band che suonano facendo pagare il biglietto come a cose normali: Face To Face, Dropkick Murphys, Authority Zero, The Queers, Bouncing Souls e molti altri.







Quest’anno i Bad Religion hanno compiuto 40 anni di attività e sicuramente li avrebbero voluti festeggiare sui palchi di tutto il mondo (compreso il nostro Bay Fest): per ovviare alla situazione hanno deciso di esibirsi in live streaming dal Roxy Theatre di Los Angeles per 4 concerti nei quali affronteranno tutti e quattro i decenni della loro carriera.

Una splendida maniera per festeggiare coi fans questo meraviglioso compleanno, anche se non sarà assolutamente la stressa cosa che starsene sopra il palco per la band e sotto al palco per noi tutti.



Per tutte le info su biglietti ed altro:

https://badreligion.nocapsshows.com/