Esordio per i THE HURRICANES

Fuori ora il lyric video di St. Lawrence Night, prima pubblicazione in assoluto per la band cagliaritana The Hurricanes, che dopo l’esordio isolano ha deciso di aprire le porte della sala di registrazione. A partire da venerdì 21 aprile, invece, il singolo sarà disponibile anche sulle varie piattaforme di streaming e negli store digitali. Il brano è stato registrato da Raffaele Tronci allo Smoking Fridge Studio (Cagliari). Mix e master invece sono opera di Brown Barcella e Riccardo Zamboni di Strepitoso Sound (Brescia).

The Hurricanes sono una punk rock band formatasi a Cagliari agli inizi del 2021. Nati come solo project in acustico, diventano una band quando Luca (Riflesso, Dreaming23) decide di voler suonare le canzoni composte e registrate durante il lockdown in elettrico. Per farlo chiede aiuto a Elena (Who Killed Marilyn?), Besia (Riflesso, The Colvins) e Alessio (The Colvins).

Il loro sound si rifà all’ondata punk revival che dagli anni Novanta ad oggi ha ispirato un’intera generazione di trentenni nostalgici. Si parte dagli Alkaline Trio per arrivare sino ai The Gaslight Anthem, passando per il folkpunk degli Against Me! e le voci rauche dei Red City Radio. I testi sono personali e introspettivi, raccontano storie di vita vissuta a metà strada tra il reale e l’onirico.

Sullo sfondo Cagliari, che con il porto e i suoi vicoli non fa solo da scenario ma prende vita e anima

le liriche come anima le vite dei loro protagonisti.

Benvenuti The Hurricanes.

