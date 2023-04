TALCO in arrivo in tour in Italia, guarda il nuovo video “Game Over”

Il tour di “Videogame” dei TALCO è finalmente in arrivo in Italia!

Dopo aver portato il nuovo album in giro per l’Europa, è giunto il momento per la band di Venezia di salire sui palchi di casa.



Per celebrare questa fase importante nel tour di questo disco, i TALCO pubblicano il nuovo video del singolo “Game Over”.



GUARDA IL VIDEO:

I Talco condividono un commento approfondito circa il brano in questione:

“Giunto al livello finale del suo onirico videogame, il nostro giocatore continua a scappare da se stesso, immerso in una paura che lo sta lacerando. Convinto che la soluzione sia trovare una via d’uscita al labirinto che ha di fronte, si appresta a percorrere l’ultima fatica della partita.

Durante la fuga, pian piano si accorge che tutte le sue angosce hanno disegnato davanti a lui un labirinto intricato ma che in realtà non esiste se non nella sua mente. Accorgendosi del tranello torna a comprendere se stesso, vincendo la partita e la paura disteso su una barca in cui riabbraccia il suo meraviglioso presente.

“Game Over” pur essendo una canzone autobiografica, cerca di parlare della realtà del mondo che ci circonda, dove l’educazione a primeggiare a scapito di qualcuno, ad apparire agli occhi degli altri, alla scalata per mostrarsi, infarcisce di squallida competitività l’individuo, trasformandolo in una parodia di se stesso, mentre la paura affonda i suoi artigli convertendolo in un essere egoista, spregiudicato, arrivista e spesso razzista.

Questo bisogno di affermarci a scapito degli altri attraverso la competizione, ci distoglie dalla più felice e semplice delle soluzioni: fermarsi, osservare la gioia della propria unicità e la libertà della propria solitudine, innamorati del nostro presente e non più proiettati su un ossessionato futuro o un passato che è per definizione sempre alle spalle.”