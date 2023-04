Sal Rinella e le Pallottole, nuovo progetto e nuovo singolo “Milano”

Già noto per la sua militanza in gruppi della scena punk rock italiana come Viboras e The Rubber Room (attualmente) e Berenice Beach (in passato), Sal Rinella si rimette nuovamente in gioco, questa volta con un progetto solista, affiancato dalla sua band di supporto, ovvero Le Pallottole. Il primo singolo di Sal Rinella e le Pallottole si intitola Milano, ed esce per Ammonia Records giovedì 13 aprile 2023.

Milano è un pezzo di stampo tipicamente punk rock, in cui Sal Rinella dichiara tutto il proprio amore per la “sua” città, ma con una evidente chiave ironica: l’amore tra l’artista e il capoluogo lombardo è anche una sorta di relazione tossica, fatta di contraddizioni, molteplici facce, e poche certezze. Un’ironia che del resto parte già dal nome del progetto, un moniker inventato anni fa al milanese Frizzi e Lazzi per fare il verso ai Bastards di Lars Frederiksen (chitarrista dei Rancid).

Quanto all’origine del brano, c’è anche un alone di mistero che avvolge la canzone: “molti anni fa mi trovavo agli Avatara Studios per il mix del primo demo della mia band di allora, in attesa che il fonico disinteressato finisse l’ennesima sigaretta (il demo venne uno schifo). Da una porta udii le parole di cui mi sono appropriato per il brano: “Milano, non capisci che ti amo… sì, tu sei la mia città”. Parole banali quanto la musica che le accompagnava, ma che mi giunsero quasi geniali se prese con la giusta ironia. Ho cercato e cerco ancora invano la band che ha creato i versi: vorrei dare loro il giusto tributo. Magari se il pezzo dovesse funzionare si faranno vivi loro”.