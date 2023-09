REBELLION 2024: i primi nomi…

Confermati i primi (tanti) nomi delle band che parteciparanno al festival punk rock inglese del prossimo anno.

Il Rebellion festival che vide la prima edizione nel 1996 ha già confermato nella line-up le presenze Italiane dei Los Fastidios e degli Svetlanas… La line-up al momento è la seguente:

COCK SPARRER

SHAM 69

COCKNEY REJECTS

UK SUBS

ANTI NOWHERE LEAGUE

G.B.H.

CONFLICT

BOOZE & GLORY

BAR STOOL PREACHERS

STRUNG OUT

LIONS LAW

GIMPFIST

MILLIE MANDERS & THE SHUT UP

THE DREADNOUGHTS

LOS FASTIDIOS

BENEFITS

THE STUPIDS

SPLODGENESSABOUNDS

RISKEE AND THE RIDICULE

CHANNEL 3

SVETLANAS

THE DROWNS

CRIM

BELVEDERE

CROWN COURT

PARANOID VISIONS

THE SAMPLES

THE MEFFS

SLACKRR

YUR MUM

MERYL STREEK

RUST

KALEKO URDANGAK

LA INQUISICION

CLAIMED CHOICE

CRAN

SIDEKICK

FIRE EXIT

THE SATELLITES

PETE BENTHAM & THE DINNER LADIES

SUBALTERNOS

SURGERY WITHOUT RESEARCH

18 FEVERS

DUMMY TOYS

CHOKING SUSAN

RITES OF HADDA

JO JO AND THE TEETH

RAGE DC

BAR STOOL PREACHERS ACOUSTIC

LOS FASTIDIOS ACOUSTIC

MILLIE MANDERS ACOUSTIC

JONNY ROBSON

PETE BENTHAM & THE DINNER LADIES ACOUSTIC

SUBALTERNOS ACOUSTIC

Il festival si terrà dall’1 al 4 agosto a Blackpool (UK)

https://www.rebellionfestivals.com/