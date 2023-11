Gab De La Vega entra nel roster SBÄM Records e annuncia il nuovo singolo “Off My Chest”

Gab De La Vega entra a far parte del roster SBÄM Records e annuncia il nuovo singolo, “Off My Chest”. Il brano in uscita Venerdì 1 Dicembre è il primo estratto dall’imminente quarto album in studio previsto per Marzo 2024.



Questo singolo segna la collaborazione con SBÄM Records, etichetta di base in Austria che supervisiona la pubblicazione mondiale del nuovo disco. Tra i nomi di spicco della label di Linz ci sono Pulley, Chaser, Mad Caddies, Bowling For Soup, Bad Cop / Bad Cop, Days N Daze, Russ Rankin (Good Riddance), No Fun At All, Snuff, The Venomous Pinks, The Iron Roses, Mercy Music e molti altri del panorama punk rock e alternative internazionale.



L’annuncio è accompagnato anche dalla collaborazione del musicista e dell’etichetta austriaca con Sell The Heart Records, che si occuperà dell’uscita dell’album negli Stati Uniti, mentre in Italia il disco sarà promosso da un sinergia messa in atto da Epidemic Records (etichetta gestita da Gab De La Vega), Motorcity Produzioni (etichetta dell’orbita della band torinese Bull Brigade) e Overdrive (etichetta indipendente con sede a Milano).



Il nuovo singolo “Off My Chest” è disponibile per presave e preorder digitale: https://bfan.link/off-my-chest



Gab De La Vega commenta:

“Sono felicissimo di poter finalmente annunciare questa collaborazione che ha preso forma nel corso di quest’anno per la pubblicazione del mio nuovo album. SBÄM Records è una delle etichette che maggiormente apprezzo e farne parte mi rende particolarmente orgoglioso. Avere poi la possibilità di collaborare con una realtà di base negli Stati Uniti come Sell The Heart Records porterà sicuramente la mia musica a nuove orecchie e poter contare su persone e amici fidati come Motorcity Produzioni e Overdrive per una collaborazione in Italia con la mia Epidemic Records mi da ancora di più il senso di familiarità e condivisione per quello che per me è un progetto molto importante. Non vedo l’ora che il nuovo album esca, ma nel frattempo invito chiunque a fare il presave o preorder del nuovo singolo “Off My Chest”, il primo estratto da questo nuovo disco e tenere d’occhio le mie pagine social per aggiornamenti e notizie importanti.”



La notizia di questa collaborazione internazionale è in linea con ciò che Gab De La Vega ha portato avanti per anni per promuovere la propria musica. Da quando ha intrapreso la sua avventura solista parallelamente alle attività nel hardcore e nel punk, Gab De La Vega ha avuto modo di suonare in buona parte d’Europa, compreso il Regno Unito, la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada e il Sud America, condividendo i palchi con artisti importanti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape e altri ancora. Nel 2022 ha partecipato con la sua band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e recentemente ha intrapreso il “Road to the Next Chapter Tour” nel 2023, colmando il divario tra il suo terzo disco, “Beyond Space And Time”, e l’album di prossima uscita.

“Off My Chest” e il nuovo album sono stati co-prodotti da Simone Piccinelli e Gab De La Vega presso La Buca Recording Club (Montichiari, Brescia). La copertina del singolo è stata realizzata da Christophe Bonardi, mentre il layout grafico è stata curato da Gab De La Vega.



www.facebook.com/gabdelavegamusic

www.instagram.com/gabdelavegaxvx