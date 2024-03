ADESCITE FEST! Vol.8 : torna la sagra dell’autoproduzione il 10-11 maggio

L’appuntamento più che consolidato al Lsoa Buridda dei ragazzi e le ragazze di Adescite Crew, ritorna per la sua ottava edizione.

Parliamo dell’Adescite Fest di Genova, con le sue due giornate dedicate al DIY, alla musica indipendente, alla promozione di arte e cultura, distro, ovviamente il tutto accompagnato da un’ottima line up che si divide tra il palco esterno e quello interno.

Curioso di saperne di più? Scopri cos’è stato Adescite vol.7 l’anno scorso, in questo articolo.

Il 10 e l’11 maggio, dal vivo:

ØJNE

PRICEDUIFKES (Be)

DEE CRACKS (At)

PRINCE BEASTLY (Be)

MASSA NERA (New Jersey-Usa)

SHITTY LIFE

LACROCE

ISAAK

LEM

20 MINUTES

BIG PAWS

DICK DASTARDLY‘S

L.UL.U

RICCOBELLIS (Acoustic set)

IPPO GOONIES (Acoustic set)

Link dell’evento: https://www.facebook.com/events/361559019580385

v