PODCAST by RUDE84 – Episodio 17 Speciale Skinhead Reggae Aggro Boss Rocksteady sounds

Eccoci al podcast numero 17 speciale Skinhead Reggae Aggro Boss Rocksteady sounds con:

BOOZE & GLORY London Skinhead crew Boss Reggae Version

RUBEN & THE DIATONES Crucified

TIM TIMEBOMB If the Kids are United Boss Version

THE SLACKERS Attitude

LOS GRANADIANS DEL ESPACIO EXTERIOR Una chica me dise

PULP FICTIONS Tarzanello Ambulante & il Pensionato Delatore

CLANCY ECCLES Fatty Fatty

THE VALYRIANS Riot Squad

NICKY THOMAS Love of the Common People

RUDE & THE LICKSHOTS I fought the law

DON LETTS & DUBMATIX London Calling

LAUREL AITKEN Skinhead Train

Ascoltatelo dalla votra app preferita:

