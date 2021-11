Come una bomba sui social è stato annunciata la super festa per presentare il nuovo lavoro dei Bull Brigade “Il Fuoco non si è spento”.

Segnatevi la data 14 – 01 -2022 alla Santeria di Milano.

Molti saranno gli ospiti, vedremo sul palco i SEMPRE PEGGIO, i KLASSE KRIMINALE e i DISCOMOSTRO…. ma non finisce qua!

Stay Tuned!