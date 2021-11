RISE AGAINST: nuovo Ep e versione live di “Talking to Ourselves”

Nuovo ep per i Rise Against.

La punk band di Chicago ha annunciato l’uscita di “Nowhere Sessions“, un ep che uscirà il prossimo 12 novembre e che conterrà le cover di Fortunate Son dei CCR e di Hybrid Moments dei Misfits, oltreché alcune tracce live di pezzi che fanno parte dell’ultimo lavoro “Nowhere Generations” (qui la nostra recensione: RISE AGAINST : Nowhere Generation – Punkadeka – Punk web Magazine).

Qui sotto potete ascoltare la live track Talking to Ourselves.