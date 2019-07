PUNK ROCK AGAINST WAR VO.2: altre aggiunte per la compilation contro la guerra

Eccoci ancora a parlare della compilation “Punk Rock Against War”.

La seconda edizione della raccolta è ideata dai ragazzi di Inconsapevole Records, attivissima etichetta indipendente livornese.

Partecipare alla compilation è semplicissimo: inviate il vostro pezzo in formato wav a info@inconsapevolerecords.com ENTRO L’1 AGOSTO, mentre la compilation uscirà ufficialmente in formato digitale sulla pagina bandcamp di Inconsapevole Records, dove sarà possibile acquistarla.

TUTTO IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO AD EMERGENCY.

Come promesso ecco altri 10 nomi:

LINEOUT (punk rock, Milano)



69 ENFERMOS (skate punk, Porto Alegre, Brasile)



INK BOMB (punk rock dall’Olanda)



KOSEAKASO (melodic hardcore, Vercelli)



MATERIA 2 (post punk, Livorno)



MATTEO CALDARI (acustico da Livorno)



NEUTRAL (melodic hardcore dal Giappone)



PAOLINO PAPERINO BAND (punk rock da Modena)



THE CLEOPATRAS (punk’n’roll made in Ammonia Records)



THE AFFECT HEURISTIC (melodic hardcore, Belgio/Scozia)



Alla settimana prossima per altre 10 bands!