Nuovo Ep per i Fake Names.

La super band con membri di Refused, Bad REligion e Minor Threat ha annunciato l’uscita di “Fake Names EP” contenente tre pezzi: Running, It Will Take a Lifetime e Cuts You Down.

L’ep è già reperibile in digitale.

Ascoltate Running qui sotto.

(207) Fake Names – “Running” – YouTube