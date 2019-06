GAB DE LA VEGA: tour in Canada e altre novità!

Il Singer-Songwriter Gab De La Vega si trova in Canada per il suo secondo tour.

Un anno e mezzo dopo la sua prima visita in compagnia di Greg Rekus (da Winnipeg), affronterà date in Ontario e Quebec questo Giugno.

06.19 – Toronto, ON – The Boat

06.20 – Guelph, ON – TBC

06.21 – Ajax, ON – Rotilicius

06.22 – Cambridge, ON – The Krusty Burger

06.23 – Oshawa, ON – The Atria

06.24 – Peterborough, ON – Red Dog

06.25 – Montreal, QC – Barfly

06.26 – Levis, QC – Anthony’s Warped Salon

06.27 – Trois Rivieres, QC – Le Stage

06.28 – Sherbrooke, QC – Le Murdoch

06.29 – Ottawa, ON – Cafe Dekcuf

L’ultima uscita di Gab De La Vega è il singolo “I Want Nothing”, il cui video è stato girato tra Toronto e New York new 2017. Il lato B è una versione acustica del classico dei Misfits “Some Kinda Hate”.



LINK AL VIDEO: I Want Nothing: https://youtu.be/nlVCF-ftNSk

Ha appena registrato un album nel corso dell’inverno, che però ancora non ha visto la luce, ma suonerà alcuni brani inediti tratti da esso in questo tour.

In una recente intervista su Idioteq.com, ha confermato che inizierà a fare concerti e tour con un nuovo set full band, mentre continuerà la solita attività di concerti solisti in acustico.

Intanto è stato annunciato il primo concerto full band: sarà in apertura a Frank Turner and the Sleeping Souls alla Festa di Radio Onda D’Urto, a Brescia, il 20 Agosto.

I tour full band compariranno sotto il nome “Gab De La Vega and The Open Cages”

Dettagli sui vari tour saranno disponibili qui https://www.facebook.com/gabdelavegamusic