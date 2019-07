Dopo un bel po’ di anni tornano gli Off With Their Heads, una delle punk rock band più amate degli ultimi 10/15 anni, e lo fanno con un nuovo disco intitolato “Be Good”.

L’album uscirà il prossimo 16 Agosto per Epotaph Records e qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Disappear.

La band sarà in tour in Europa a cavallo tra la fine di Agosto e Settembre, ma non sono previste fermate nel nostro paese.