PUNK ROCK RADUNO: fuori la compilation numero 4

Siamo ormai vicini alla quarta edizione di Punk Rock Raduno, festival che si terrà dall’11 al 14 Luglio all’Edoné di Bergamo e nei giorni scorsi è uscita su tutte le piattaforme digitali la compilation che racchiude un brano inedito di tutte le bands che prenderanno parte all’edizione 2019 (Pansy Division, The Avengers, Derozer, Copyrights, Dan Vapid & The Cheats, The Creeps e tantissimi altri).

Ricordiamo che il Punk Rock Raduno è un festival TOTALMENTE GRATUITO, dunque supportiamo i ragazzi acquistando il merch e questo bellissimo pezzo da collezione (disponibile anche in vinile).

E’ SOLO PUNK ROCK, MA CI PIACE!