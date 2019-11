PUNKREAS XXX: Album, video e talk show!

E’ uscito oggi XXX, l’atteso THE BEST dei Punkreas in concomitanza al video del pezzo inedito in esso contenuto.

Guarda di seguito il video del nuovo singolo “SONO VIVO”, prodotto da Tommaso Collivi e ascolta subito “XXX 1989-2019 THE BEST” (Universal Music Italia), con la raccolta che ripercorre il meglio del loro repertorio, il nuovo singolo e una nuova versione di “ACA’ TORO” con gli Ska-p official.

10 album in studio all’attivo, 3 decenni di infaticabile attività live con migliaia di concerti in tutta Italia, brani diventati dei veri e propri inni come “Aca’ Toro”, “La canzone del bosco”, “Canapa”, “Sosta”, “Tutti in pista”: il lungo percorso artistico dei PUNKREAS li ha portati ad essere un baluardo della scena punk-rock italiana.





Per l’occasione la band incontra i fan, in un tour instore eccezionale… Il primo TALK SHOW itinerante dei Punkreas: aneddoti, storie, ricordi…30 anni della più longeva punk band italiana, raccontati dai fan, che saranno intervistati dalla band.

PUNKREAS XXX 1989-2019 THE BEST INSTORE RACCONTATECI DI… NOI! .

Il primo TALK SHOW itinerante dei Punkreas: aneddoti, storie, ricordi…30 anni della più longeva punk band italiana, raccontati dai fan, che saranno intervistati da noi stessi medesimi!